Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.84
Dolar
6.08
BIST 100
87,706.24
Altın
1,283.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Turistlerin gözdesi sıcak hava balonları

Kapadokya'da, ören yerlerini, doğa harikası peribacalarını ve vadileri görmek isteyen turistler için havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.

13.05.2019
Turistlerin gözdesi sıcak hava balonları

Nevşehir

Sıcak hava balonları turistleri cezbediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Balonlar, hava şartlarının uygun olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden gökyüzüne yükseliyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerine masalsı bir görüntü sunan Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonları güzel görüntü oluşturuyor. ( Behçet Alkan - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Balonlar, hava şartlarının uygun olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden gökyüzüne yükseliyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerine masalsı bir görüntü sunan Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonları güzel görüntü oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali

Benzer haberler

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

Kapadokya turist sayısında rekora koşuyor

Kapadokya Alan Başkanlığı kuruluyor

Galataport hizmete girdikten sonra 2,5 milyon turist bekleniyor

Galataport hizmete girdikten sonra 2,5 milyon turist bekleniyor
Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak
AK Parti'den Kapadokya'ya yasal koruma kalkanı

AK Parti'den Kapadokya'ya yasal koruma kalkanı