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Türkiye

Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

Tuncel Valiliği, iki yılda 2 bin 119 çocuğu, Türkiye'nin farklı kentlerini tanıması ve tatil yapabilmeleri için uçakla geziye gönderdi.

Haydar Toprakçı   | 25.12.2019
Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

Tunceli

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle, güvenlik güçlerinin teröristle mücadelede başarılı operasyonları sonucu huzur şehri haline geldiğini söyledi.

Görev yaptığı yerlerde devletin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, yetim ve öksüz çocuklar, yaşlılar ve engellilere gösterdiğini vurgulayan Sonel, "Tunceli'de çocuklarımızın ruhsal ve bedensel gelişimi için her türlü projeye destek veriyoruz. Çünkü çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin geleceğidir." dedi.

Soner, çocukların gezilere gönderilmesine hayırsever iş insanlarının destek verdiğini ve devlet millet işbirliğiyle organizasyonlar yaptıklarını belirterek, "2 bin 119 çocuğumuzu da başta İstanbul olmak üzere ülkemizin farklı kentlerini tanımları ve gezmeleri için uçaklarla tatile gönderdik. İlk defa uçağa binen, il dışına çıkan çocuklarımız oldu. Onlar bu gezilerle güzel vakit geçirdiler ve mutlu oldular, biz de onlarının mutluluklarıyla sevindik. Bugün olduğu gibi her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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