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Tunceli'deki operasyonda gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu belirlendi.

Cankut Taşdan   | 28.10.2019
Tunceli'deki operasyonda gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride aranan Uğur Bulut olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca etkisiz hale getirilen 1 teröristin, terörden arananlarda 300 bin lira ödülle gri listede yer alan sözde Aliboğazı Çemişgezek sorumlusu Şiyar Çale kod adlı Uğur Bulut olduğu tespit edilmiştir."

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