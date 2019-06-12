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Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu.

Haydar Toprakçı   | 12.06.2019
Tunceli'deki çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu

Tunceli

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.

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