Euro
9.35
Dolar
7.83
BIST 100
1,379.25
Altın
1,738.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Sidar Can Eren   | 22.03.2021
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda, 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya Devlet Başkanı Putin ülkede 6 milyon 300 bin kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını bildirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 542 bini geçti
Macaristan iki Kovid-19 aşısına daha onay verdi
Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?
AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının ABD'deki 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu açıklandı

Benzer haberler

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Bursa ve İstanbul'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Tunceli'de baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'de antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi
İstanbul'da nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı