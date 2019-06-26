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Tunceli'de son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de jandarma ekiplerince terör örgütüne yönelik operasyonlarda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son 5 günde etkisizleştirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.

Haydar Toprakçı   | 26.06.2019
Tunceli'de son 5 günde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli

Tunceli'de, terör örgütüne yönelik operasyonlarda bugün 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle son 5 günde etkisizleştirilen terörist sayısı 8 oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda, bugün 3 teröristin silah ve teçhizatlarıyla etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Kentin kırsal kesiminde jandarma timlerince 22 Haziran'da başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel" operasyonunda biri İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride, 3'ü gri kategoride olan 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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