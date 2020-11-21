Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Tunceli
Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 5 köy ile ilçelerden Hozat'ta 6, Mazgirt'te 3, Nazımiye'de 5, Pülümür'de 1, Pertek'te 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.