Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sidar Can Eren   | 21.11.2020
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Tunceli'de dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 5 köy ile ilçelerden Hozat'ta 6, Mazgirt'te 3, Nazımiye'de 5, Pülümür'de 1, Pertek'te 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 431 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi
Dünyada Kovid-19 vakası sayısı 58 milyonu aştı
Pandeminin değiştirdiği tüketici davranışları 'kasım indirimlerini' de etkiledi
Göztepe'de Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi

Benzer haberler

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Ağrı'ya mevsimin ilk karı yağdı

Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü

Doğu Anadolu'da 6 ilde sıcaklık sıfırın altına düştü
Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

Menderesleri ile ünlü Perşembe Yaylası beyaza büründü

Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı

Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı