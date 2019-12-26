Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.
Tunceli
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı.
Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.