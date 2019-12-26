Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,944.10
Altın
1,503.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni”
logo
Türkiye

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.

Sidar Can Eren   | 26.12.2019
Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı.

Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi

Çetin kış şartlarının yaşandığı Tunceli'de yılkı atlarının yem bulma mücadelesi

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü

Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Tunceli'de kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu