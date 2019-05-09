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Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

09.05.2019
Tunceli'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara, Tunceli

Tunceli kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonda, teröristlerle çıkan sıcak temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiği anlatılan açıklamada, "Bu operasyonda 2 kahraman jandarmamız hafif şekilde yaralanmış olup ayakta tedavileri yapılmıştır. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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