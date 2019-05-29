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Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal   | 29.05.2019
Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nazimiye ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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