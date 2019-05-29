Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nazimiye ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.