Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.