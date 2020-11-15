Euro
9.09
Dolar
7.68
BIST 100
1,291.29
Altın
1,888.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Ali Toruntay   | 15.11.2020
Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 00.22'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte 544 kişi Kovid-19’dan hayatını kaybetti
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 15 milyonu aştı
Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları alındı

Benzer haberler

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'de geçici barınma merkezinin kurulum çalışmaları sürüyor

İzmir'deki öğrenci yurtları depremzedelere hizmet veriyor

'Erken uyarı' ve 'yapı sağlığı izleme' sistemleriyle afet risklerinin azaltılması hedefleniyor

'Erken uyarı' ve 'yapı sağlığı izleme' sistemleriyle afet risklerinin azaltılması hedefleniyor
İzmir'de geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi

İzmir'de geçici barınma merkezine ilk konteynerler geldi
Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'nda bir ayda 163 saat dalış yaptı

Kayıp Doku'yu arayan ekipler Uzunçayır Barajı'nda bir ayda 163 saat dalış yaptı