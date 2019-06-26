Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan, Van'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.