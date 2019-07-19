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Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

19.07.2019
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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