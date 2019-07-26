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Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor

Edirne'de, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle debisi düşen Tunca Nehri'nin yatağında, iş makineleriyle temizlik temizlik yapıldı.

Gökhan Zobar   | 26.07.2019
Tunca Nehri'nin yatağı temizleniyor

Edirne

Debisi dip seviyelere yakın akan nehir yatağına akıntıyla gelen kumların oluşturduğu adacıklar ve sazlıklar iş makineleri temizleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri debi düşüklüğünü fırsat bilerek, nehir yatağında çalışma yaptı.

Tunca Köprüsü çevresinde başlayan çalışmalar kapsamında, nehir yatağında oluşan adacıkların ve sazlıkların tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Nehirdeki temizlik çalışmalarının yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

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