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Türkiye

TÜİK'te görev değişikliği

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, kurumda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.

Mustafa Çalkaya   | 18.04.2019
TÜİK'te görev değişikliği

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, kurumda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.

Kurumun internet sitesinde yer duyuruya göre, TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş, 18 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası meclis üyeliğine seçildi.

TÜİK Başkanlığına ise Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten getirildi.

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