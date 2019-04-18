TÜİK'te görev değişikliği
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, kurumda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına, kurumda başkan yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten atandı.
Kurumun internet sitesinde yer duyuruya göre, TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş, 18 Nisan 2019 itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası meclis üyeliğine seçildi.
TÜİK Başkanlığına ise Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yinal Yağan vekaleten getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.