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TÜİK ve HAK personel alacak

Türkiye İstatistik Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu, çeşitli pozisyonlarda 15 personel istihdam edecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 27.07.2020
TÜİK ve HAK personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilanlara göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sınavla 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Sınav ilanında belirtilen şartları sağlayan adayların başvurularını TÜİK'e şahsen veya e-posta yoluyla yapmaları gerekecek.

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ise merkez teşkilatında boş bulunan 8 helal akreditasyon uzman yardımcısı kadrosu için çeşitli öğrenim dallarından mezun personel istihdam edecek.

Söz konusu alım için yapılacak sınava başvurular, 4-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, istenilen belgelerle şahsen veya iadeli taahhütlü olmak koşuluyla posta yoluyla HAK'a başvuracak.

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