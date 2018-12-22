TÜGVA'nın Genel Başkanı Enes Eminoğlu oldu

İSTANBUL

Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen TÜGVA Olağan Genel Kurulunda tek liste yer aldı.

Başkanlığa seçilen Enes Eminoğlu, eski başkan İsmail Emanet'ten görevi devraldı.

Yeni yönetimde İbrahim Beşinci teşkilat, Fatih Yüksel ortaokul, Okan Özer lise, Emrullah Şanlan üniversite, Çiğdem Yıldız kadın-aile, Soner Çokyiğit çalışan gençlik, Yunus Becit medya, Faruk Duruş eğitim, Murat Aydın yurtlar, Eyüp Balta mali işler, Recep Can spor, Seçkin Koç idari işler, Mustafa Yüksel strateji, Esra Karabal dış ilişkiler ve Kemal Bilal Aydın kültür-sanat koordinatörlüğüne getirildi.

Başkan Eminoğlu, AA muhabirine, seçimin yarış değil, bayrak teslimi gibi değerlendirilebileceğini ifade ederken, güzel bir geçiş süreci yaşadıklarını söyledi.

Vakfın kuruluşundan beri çalışma yürüten ve son iki yıldır da teşkilat başkanlığı görevini üstlenen Eminoğlu, görevi devraldıkları noktadan daha ileri taşımak istediklerini, kendisine güvenenlere mahcup olmamak için vizyon projelerle ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin 81 vilayetinde teşkilatlanma çalışmaları yürütülüyor"

Eminoğlu, "TÜGVA, bizim göz bebeğimiz. Bu çocuk artık yavaş yavaş büyümeye başladı. İnşallah daha da çocuğu olgunlaştırıp göz bebeğimiz gibi bakmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece İstanbul meselesi değil, Türkiye meselesi. Türkiye'nin 81 vilayetinde 413 ilçede teşkilatlanma çalışmaları yürütülüyor. Bu ciddi bir sorumluluk. Omuzlarımızda ağır bir yük var, bunu hissediyoruz. Elimizden gelen gayreti gece gündüz çalışarak göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Burada mesele sadece Türkiye de değil, burada ümmetin kaderini etkileyen bir süreç var. Türkiye'nin içerisine girdiği misyon itibariyle, bütün mazlum coğrafyaları bugün Türkiye'ye el açıp dua ediyor, Türkiye'den beklentileri var. Çoğu mazlum coğrafyasında olan 40 ülkeye gittim. Hep Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi dillendiriyorlar. Arakan'daki, Somali'deki, Filistin'deki, Gazze'deki, dünyanın her bir noktasındaki Müslüman gençlere umut olacak şekilde bir çalışma içerisinde olmayı ümit ediyoruz."

Muhabir: Kaan Bozdoğan