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Türkiye

TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı üyeleri, sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Mehmet Kara   | 08.01.2021
TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması

İstanbul

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, sabah namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Emrullah Şanlan, son zamanlarda Ayasofya-i Kebir Camii ile ilgili yapılan tartışmalara değinerek, birilerinin dümensiz, yelkensiz ummanda sallanan bir gemi gibi nereye çarparsa orada kalsın şeklinde bir Türkiye istediklerini belirtti.

Şanlan, bunun en bariz göstergesinin Ayasofya'nın aslına döndürülmesinin meydana getirdiği hazımsızlık olduğunu ifade etti.

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dini ve milli değerleri korumak için mücadele edeceklerini belirten Şanlan, "Bizler Ayasofya'da gönüllerden kubbelere, kubbelerden gönüllere dolan Kur'an seslerini duymamıza, her milletten, dinden ve dilden insanın rahat yaşamasına ve millet iradesinin tam anlamıyla söz sahibi olmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından gelen genç nesiller olarak tasavvur ettiğimiz medeniyeti ihya etme azminde olacağız." dedi.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılmasının hem 2020'nin hem de Türkiye tarihinin en güzel gelişmelerinden olduğunu söyledi.

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