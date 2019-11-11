Euro
6.38
Dolar
5.78
BIST 100
102,518.50
Altın
1,465.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes" kampanyası
logo
Türkiye

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

TÜBİTAK Başkanlığınca 13 personel istihdam edilecek.

Mustafa Çalkaya   | 11.11.2019
TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

TÜRKPATENT'e 14 personel alınacak

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

Milli Saraylar bünyesinde danışmanlık ve ihtisas komiteleri kurulacak

İhracatçılara 'yeşil pasaport' hakkına ilişkin ihracat limiti düşürüldü

İhracatçılara 'yeşil pasaport' hakkına ilişkin ihracat limiti düşürüldü
Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak

Tüm coğrafi veriler kayıt altına alınacak
TÜBİTAK'tan Merkür'ün geçişine özel etkinlik

TÜBİTAK'tan Merkür'ün geçişine özel etkinlik