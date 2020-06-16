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TÜBİTAK BİTO'ya personel alımı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) bünyesinde görev yapmak üzere 25 personel alınacak.

Merve Özlem Çakır   | 16.06.2020
TÜBİTAK BİTO'ya personel alımı

Ankara

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, farklı meslek gruplarından 25 kişinin kurumda istihdamı sağlanacak.

Başvurular, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

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