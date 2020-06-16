TÜBİTAK BİTO'ya personel alımı
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) bünyesinde görev yapmak üzere 25 personel alınacak.
Ankara
Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, farklı meslek gruplarından 25 kişinin kurumda istihdamı sağlanacak.
Başvurular, https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.