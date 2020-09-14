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TÜBİTAK 11 personel alacak

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel alacak.

Zeynep Çetinkaya   | 14.09.2020
TÜBİTAK 11 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak.

Adaylar, başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşabilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 5 Ekim olarak belirlendi.

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