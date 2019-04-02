Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.26
Dolar
5.58
BIST 100
94,832.61
Altın
1,288.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TSK'nin operasyonları terör örgütünde panik yarattı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, PKK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlar bölücü terör örgütünde paniğe neden oldu.

Özcan Yıldırım   | 02.04.2019
TSK'nin operasyonları terör örgütünde panik yarattı

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), PKK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü başarılı operasyonlar bölücü terör örgütünde paniğe neden oldu. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan, örgütteki çözülmenin önüne geçmek için daha önce talimatını verdiği "ölüm orucu" eylemlerinden vazgeçilmesini istedi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TSK'nin son dönemde yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü nokta operasyonlar, PKK'da çözülmeyi hızlandırırken, terör örgütüne katılımları da bitme noktasına getirdi.

Kış koşullarına rağmen süren operasyonlarla bölücü terör örgütü ağır kayıplara uğrarken, terör örgütü elebaşları arasında fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan'ın kendisine yönelik eleştirilerin ve örgütteki çözülmenin önüne geçmek için daha önce talimatını verdiği "ölüm orucu" eylemleriyle ilgili "Artık bu tarz eylemlere yönelmemeliyiz." dediği dikkati çekti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK tarafından geçen günlerde yürütülen ortak operasyonla terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından olan Rıza Altun ve beraberindeki isimler, Kandil'e yönelik hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker şehit oldu

Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sıfır noktasında denetleme

TSK'dan 'Pençe' harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı
Oktay'dan Katar'daki Mehmetçik'e ziyaret

Oktay'dan Katar'daki Mehmetçik'e ziyaret