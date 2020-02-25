TSK'dan 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik' paylaşımı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin video paylaşıldı.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin video paylaşıldı.
Cesaretin ve fedakârlığın sembolü #KahramanMehmetçik.#TürkSilahlıKuvvetleri 🇹🇷 pic.twitter.com/DRud2rLUTt— TSK (@TSKGnkur) February 25, 2020
TSK'nın sosyal medya hesaplarından "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı karlı dağlarda, eksi 20 dereceyi bulan zorlu hava koşullarında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.
Video, sosyal medyada kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.