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Türkiye

TSK'dan 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik' paylaşımı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin video paylaşıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 25.02.2020
TSK'dan 'Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik' paylaşımı

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Mehmetçiğin karla kaplı dağlarda, zorlu hava koşullarında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin video paylaşıldı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarından "Cesaretin ve fedakarlığın sembolü kahraman Mehmetçik" başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin yüksek rakımlı karlı dağlarda, eksi 20 dereceyi bulan zorlu hava koşullarında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Video, sosyal medyada kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

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