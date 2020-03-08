TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.
Zorluklardan yılmadan, gözümüzü kırpmadan engelleri aşarız. Kara Kuvvetlerimize bağlı birliklerimiz tarafından zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimleri icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XHZneuVOvC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2020
Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.