Euro
6.88
Dolar
6.09
BIST 100
109,600.50
Altın
1,671.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni AK Parti Bergama İlçe Teşkilatı Kongresi - İzmir
logo
Türkiye

TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), zorlu hava şartlarına yönelik eğitimler icra edildi.

Mehmet Tosun   | 08.03.2020
TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK'nin zorluklardan yılmadan, gözünü kırpmadan engelleri aştığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerin, "zorlu hava şartlarında tehlikeli bölgelerden geçiş, temasta hareket tarzları, silah üstü ve optik cihazlar eğitimlerini" icra ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği

Benzer haberler

TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti

TSK 'zorlu hava şartlarına' yönelik eğitim icra etti

Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek

MSB: PKK/YPG'li iki terörist teslim oldu

MSB'den kadınlar günününe özel video

MSB'den kadınlar günününe özel video
İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi

İran destekli gruplar İdlib'e 400 terörist daha gönderdi
Cammu Keşmir'deki çatışmalar eğitime zarar veriyor

Cammu Keşmir'deki çatışmalar eğitime zarar veriyor