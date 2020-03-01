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TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

Mümin Altaş   | 01.03.2020
TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.

                    

İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, TSK'ye ait SİHA'larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.


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