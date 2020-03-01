TSK İdlib'de rejim hedeflerini imha etmeye devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.
Ankara
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeyi sürdürüyor.
İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, TSK'ye ait SİHA'larla Serakib, Şeyh Ahmet, Ez-Zerbe ve Talhiyah bölgelerinde rejime ait tank, zırhlı personel taşıyıcı, tanksavar ve araçlar ile rejim askerlerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.