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TRT Akademi söyleşileri 'çevrim içi' oluyor

TRT Akademi Söyleşileri üniversite kampüslerinden dijital ortama taşınıyor.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 12.05.2020
TRT Akademi söyleşileri 'çevrim içi' oluyor

İstanbul

Yeni ismiyle TRT Akademi "Çevrimiçi" programı her salı saat 22.00'de TRT Akademi Instagram canlı yayınında medya profesyonelleri, sektör uzmanları ve akademi dünyasını bir araya getirecek. 

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ile iletişim fakülteleri arasında ortak bir zemin oluşturmak amacıyla 2016 yılında başlatılan ve eğitim-öğretim dönemlerinde her ay farklı bir şehirdeki üniversitede düzenlenen TRT Akademi Söyleşileri koronavirüs salgını nedeniyle isim değiştirerek dijital ortamda takipçileriyle bir araya gelmeye devam edecek.

TRT Akademi "Çevrimiçi" programı her salı TRT Akademi Instagram canlı yayınında olacak.

Programın ilk konuğu yazar Alev Alatlı

Medya ve yayıncılık, teknoloji ve bilişim, olağanüstü dönemlerde habercilik, spor, sinema, ekran kültürü ve daha birçok konuda uzman konukların katılacağı TRT Akademi 'Çevrimiçi' programı her hafta farklı bir konuğu ağırlayacak.

Bu haftaki programın ilk konuğu yazar Alev Alatlı olacak. "Pandemi sonrası bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Dünyaya dayatılan yeni normal kavramı gerçeği yansıtıyor mu?" gibi sorulara cevap aranacak.

"Gerçeklik Kontrolü" başlıklı söyleşi, bugün saat 22.00'de TRT Akademi Instagram canlı yayınında takipçileriyle buluşacak.

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