Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza

Diyarbakır'da trafikte makas atarak ilerleyen ve aracının devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye kaldırıldığı hastanede bin 2 lira ceza ceza verildi.

Hasan Namlı   | 15.06.2019
Trafikte makas atan sürücüye sedyede ceza Arşiv/AA

Diyarbakır

Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir otomobil, merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Hayati Avşar Caddesi'nde refüje çarpması sonucu devrilerek karşı şeride geçti.

Hafif yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE kamerasınca kaydedilen görüntüleri izleyen polis, sürücünün trafikte makas atarak ilerlediğini, kazanın bundan dolayı yaşandığını tespit etti.

Sağlık durumu iyi olan sürücünün ifadesini almak için hastaneye giden polis, sedyede müşahede altında olan sürücünün ifadesine başvurdu.

Sürücü, polise verdiği ifadede aracın gaz pedalının takılı kaldığını, başka araçlara çarpmamak için manevra yaparak ilerlediğini, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri sürdü.

Polis memuru da sürücüye görüntülerin incelendiğini kaydederek, trafik güvenliğini aksatacak ve tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirdiği için bin 2 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 48 yaralı

Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 48 yaralı

Antalya'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polis aracına çarptı: 2 yaralı

'Ölümlü kaza oranlarındaki istatistikler Avrupa ortalamalarının altında'

'Ölümlü kaza oranlarındaki istatistikler Avrupa ortalamalarının altında'
Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü

Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü

Midibüsün altında kalan yayayı kurtarmak için seferber oldular

Midibüsün altında kalan yayayı kurtarmak için seferber oldular