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Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı

Bahçelievler, Çengelköy ve Sultanbeyli'de trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 7 sürücü gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış   | 28.10.2019
Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı

İstanbul

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 7 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Yenibosna'da asker uğurlama konvoyundaki araç sürücülerinin tehlikeli şekilde araç kullanmaları ve silahla havaya ateş açmaları ile Çengelköy ve Sultanbeyli'de trafiği tehlikeye düşüren sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüleri E.A, E.G, O.T, A.D. M.G. ile motosiklet sürücüleri M.A. ve A.K'yi yakaladı.

Sürücü E.A, E.G'ye yüzsekizer lira, O.T'ye 216 lira, A.D'ye 5 bin 10 lira para cezası ile sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulması, M.G'ye bin 2 lira para cezası ile sürücü belgesine geçici olarak el konulması, motosiklet sürücüleri M.A'ya 2 bin 234 lira, A.K'ye 451 lira para cezası kesilirken aday sürücü A.K'nin 2 yıl içinde 3 kez kask takmama ihlali yapması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere ilçelerin Polis Merkezi Amirliklerine sevk edildi.

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