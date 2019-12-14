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Trabzon'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

Trabzon'da, çeşitli suçlardan hakkında 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Seyit Ahmet Eksik   | 14.12.2019
Trabzon'da aranan cezaevi firarisi yakalandı

Trabzon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arananlara yönelik yapılan denetimlerde, hakkında basit yaralama ve hırsızlık suçlarından 7 ayrı yakalama emri ile 18 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.K. yakalandı.

E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



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