Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı. Karantina uygulaması, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldı.
Trabzon
Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.
Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.