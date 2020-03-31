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Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı. Karantina uygulaması, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldı.

Tuğba Yardımcı   | 31.03.2020
Trabzon'da 3 mahalle karantinaya alındı

Trabzon

Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı 3 mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Hayrat ilçesine bağlı Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallelerinin, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı belirtildi.

Karantina uygulamasının, bugün saat 16.00 itibarıyla başlatıldığı kaydedildi.

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