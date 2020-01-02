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Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 2, İlahiyat ile Spor Bilimleri fakültelerinde 1'er doçent görevlendirilecek.

Tuğba Yardımcı   | 02.01.2020
Trabzon Üniversitesine 26 akademisyen alınacak

Trabzon

İlahiyat ve Spor Bilimleri fakültelerine 4'er, İletişim Fakültesine ise 1 doktor öğretim üyesi atanacak.

Ayrıca, Şalpazarı Meslek Yüksekokuluna 3 öğretim görevlisi, Hukuk Fakültesine 10 araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular 14 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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