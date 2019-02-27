TOKİ'den yatay mimari atağı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu şehircilik kriterleri doğrultusunda, insanları toprakla daha çok buluşturan, mahalle kültürünü yaşatacak, komşuluk ilişkilerini canlı tutacak yatay mimari anlayışıyla konutlar üreteceklerini söyledi.

Bulut, TOKİ tarafından Sivas'ın Akıncılar, Divriği ve Zara ilçelerinde yapımı tamamlanan 843 konutun anahtar teslim töreni için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Sivas'ın Anadolu medeniyetinin önemli bir merkezi olduğunu belirtti.

Pir Sultanların, Aşık Veysellerin, şehitlerin, gazilerin diyarı Sivas'ın aynı zamanda bir kültür mirasının merkezi olduğunu vurgulayan Bulut, "Çifte Minareli Medrese'den Ulu Cami'ye, Buruciye Medresesi'nden Divriği Ulu Cami'ye, Gök Medrese'den Şifaiye Medresesi'ne ve Atatürk Kongre ve Etnoğrafya Müzesi'ne kadar hem Selçuklu'yu hem Osmanlı'yı hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni ebedileştiren, motiflerini taşlarına kazıyan bir kültür başkentidir." diye konuştu.

Bulut, birçok özelliğiyle parıldayan Sivas'ın, TOKİ olarak önem verdikleri ve yatırım yaptıkları şehirlerin başında geldiğine değinerek, "Son 16 yılında TOKİ tarafından Sivas il genelinde 9 bin 447 konut inşa edilmiştir. Bu konutların 7 bin 500'ü bitirilmiş olup 2 bine yakın konutun inşaatı devam etmektedir. Ayrıca 3 hastane, 7 okul, 2 bin öğrenci kapasiteli yurt, 25 bin kişilik stadyum inşa edilerek hizmete açılmıştır. Şimdiye kadar yapılan yatırımların bedeli yaklaşık 1 milyar 200 milyon liradır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen Millet Bahçeleri Projesi kapsamında Sivas'ta eski stadyumun yerinin millet bahçesi yapılacağını dile getiren Bulut, 53 bin 127 metrekare alanda yapılacak bu millet bahçesinde yürüyüş alanları, geniş yeşil alanlar, çok amaçlı oyun sahaları, spor sahaları, koşu parkurları ve millet kıraathanesi gibi çok sayıda kullanım alanları olacağını kaydetti.

Bulut ayrıca, bu yıl içinde, Koyulhisar'a 2. etap 352 konut, Yıldızeli'ne 2. etap 192 konut, Sivas merkeze 300 konut olmak üzere yaklaşık 850 konutun ihale edileceğini vurguladı.

Yatay mimari anlayışıyla konutlar üretilecek

"TOKİ tarafından önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu şehircilik kriterleri doğrultusunda, insanlarımızı toprakla daha çok buluşturan, mahalle kültürünü yaşatacak, komşuluk ilişkilerini canlı tutacak yatay mimari anlayışıyla konutlar üretilecektir." diyen Bulut, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede projelerimizi de revize ederek insan, şehir, tabiat dengesini gözeten binalar ve mahalleler kurma gayretindeyiz. Bu projelere ilaveten şehirlerimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artıracak, insanı toprak ve bitkiyle buluşturacak projeler ve mekanlara daha çok yer vereceğiz. Çünkü ekonomik ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yeni yaşam tarzı, sadece barınmanın yeterli olmadığını, daha nitelikli, konforlu yaşam alanlarının üretilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İnsanlarımız artık sadece barınma ihtiyacını gidermek değil, çevre ile etkileşimini artıracağı, kendisine sosyalleşme imkanı sunan sosyal yaşam alanları talep etmektedir. Bu da şehirlerimizi ve bu sektörde görev alanları bir değişime zorlamaktadır. Konut üretiminde devletimizin yatırımcı, girişimci ve üretici bir kuruluşu olan TOKİ de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın koordinesinde bu kimliğini muhafaza ederek, milletimizin beklentilerini hayata geçirebilecek önemli bir süreci yürütmekte, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerine cevap verebilecek projeler geliştirmektedir. Bunların başında Kentsel Dönüşüm Projeleri gelmektedir. Kentleşme ile birlikte zaman içinde oluşan gecekondular ve kaçak yapılar, bugün ülkemizdeki toplam konut stokumuzun önemli bir kısmını oluşturmaktadır."

Kentsel dönüşüme 66 proje daha ilave edilecek

Bulut, TOKİ tarafından 16 yılda kentsel dönüşüm kapsamında 142 bin konut ve sosyal donatı için yaklaşık 17,7 milyarlık ihale gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgi veren Bulut, "Şu anda 59 il, 134 ilçede yürütülen toplam 163 kentsel dönüşüm projesine 2019 yılında 66 proje daha ilave edilecek olup bu kapsamda yaklaşık 25 bin konutun daha ihalesi öngörülmektedir. Kentsel dönüşüm konusunda Sivas'ta, biri merkezde diğeri Şarkışla'da olmak üzere iki kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilmiş, bin 220 konut üretilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir." şeklinde konuştu.

Bulut, teslimi yapılan konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni etti.