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Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekber Türkoğlu   | 04.09.2020
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tokat

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akgüney köyü Dolu Tepesi mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Niksar Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 24 saat söndürme çalışması yaptığı yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangından, yaklaşık 15 hektarlık alanın etkilendiği bildirildi.

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