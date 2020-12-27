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TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı

TOGG'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde gelinen nokta anlatılıyor.

Abdulselam Durdak   | 27.12.2020
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

Istanbul

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımından bu yana yaşanan gelişmelere ilişkin bir video paylaştı.

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımının yıl dönümü dolayısıyla "#DoğumYeriİstanbul" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait #DoğuştanElektrikli #TOGG ile tanıştığınız #YeniLigeYolculukBuluşması üzerinden tam bir yıl geçti." ifadesine yer verildi.

"#YeniLigde1Yıl boyunca işte bunları yaptık" notuyla paylaşılan videoda Türkiye'nin Otomobili projesinde 1 yıl içerisinde atılan adımlar madde madde anlatılıyor.

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