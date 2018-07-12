TOBB'un e-İhracat seferberliği Konya'da

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öztürk, e-ticaretin insanlar için uğraşsız ve kolay bir alışveriş yöntemi olduğunu vurguladı.

KONYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, "Araba fabrikası kurup araba üreterek yapacağımız ihracatın belli bir limiti var. Biz o limitlere yaklaştık. Bundan sonra çok daha fazla sayıda firmayı e-ticaret üzerinden ihracat yapabilir hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

TOBB, Alibaba.com, TradeFive, Halkbank ve Vakıfbank iş birliğiyle organize edilen "e-İhracat Seferberliği", Konya Ticaret Odası (KTO) üyelerine tanıtıldı. KTO konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Türk KOBİ'lerinin temsilcilerine "e-İhracat Seferberliği" hakkında bilgi verildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, özel şirketlerin özellikle son 16 yılda Türkiye'de ve dünya genelinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Öztürk, son dönemlerde dövizin beklenmedik yükseliş ve alçalışlarına şahit olunduğunu belirterek, "Bu bizi yıpratıyor, yatırımcı karar almakta zorlanıyor. Bizler bir şey satın almakta artık daha tedirginiz. O zaman bu problemi çözmemiz gerekiyor. Bu çalışmamızın temel nedeni bu problemi çözmek. Temel problem şu; biz daha fazla satın alıyoruz, yani ihracattan daha fazla ithalat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke ekonomisinin gelişmesi için en önemli unsurun ihracatı arttırmak olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Eğer daha iyi bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, 'bu akşam kur ne olacak, yarın sabah kur ne olacak', bunları düşünmek istemiyorsak, ihracatımızı artırmamız gerekiyor. Araba fabrikası kurup araba üreterek yapacağımız ihracatın belli bir limiti var. Biz o limitlere yaklaştık. Bundan sonra çok daha fazla sayıda firmayı e-ticaret üzerinden ihracat yapabilir hale getirmemiz gerekiyor."

Öztürk, insanların alibaba.com sitesine yoğun rağbet gösterdiğini, e-ticaretin insanlar için uğraşsız ve kolay bir alışveriş yöntemi olduğunu vurgulayarak, firmaların e-ticarete entegre olarak ihracatlarını artırabileceğini, dünyanın her yerine her ürünü satabileceğini kaydetti.

Firmaların ve girişimcilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TradeFive Üst Yöneticisi Oykan Aytulum da toplantıda bir sunum yaparak, e-ihracat yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu ve e-ihracatın kolaylıkları ve faydalarını anlattı.

Tanıtım toplantısına, düzenleyici kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve KOBİ'lerin temsilcileri katıldı.

Muhabir: Melike Kınacı

