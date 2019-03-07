Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.17
Dolar
5.45
BIST 100
103,619.20
Altın
1,285.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA Editör Masası'nın konuğu İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Türkiye

TMMOB'den meslek mensupluğu sınavı duyurusu

TMMOB tarafından orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği için meslek mensupluğu sınavları yapılacak.

Zeynep Kahveci   | 07.03.2019
TMMOB'den meslek mensupluğu sınavı duyurusu

Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğince (TMMOB) orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği için meslek mensupluğu sınavları düzenlenecek. 

TMMOB Orman Mühendisleri Odasının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, serbest yeminli meslek mensupluğu (SYMM) ve serbest meslek mensupluğu (SMM) sınavları yapılacak.

SYMM sınavına, belirlenen şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları veya serbest meslek mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılabilecek.

SMM sınavı ise bir yıl mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının uzmanlık alanlarına göre yapılacak.

Online işlem merkezinin başvuru menülerinden müracaat edilebilecek sınavlar, 4 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı getirildi

Hakim savcı adaylarına mülakat için 70 puan şartı getirildi

Sınav öncesi kimliğini kaybedene 'Geçici Kimlik Belgesi' verilecek

TUS ve STS'ye girecek adaylara saat uyarısı

TUS başladı

TUS başladı
'Hassas burunlar'ın sınav hazırlığı

'Hassas burunlar'ın sınav hazırlığı
Okul yöneticiliği sınavı 21 Nisan'da yapılacak

Okul yöneticiliği sınavı 21 Nisan'da yapılacak