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Tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı

Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalıştığı şantiyede mahsur kalan işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Abdullah Özkul   | 07.01.2020
Tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı

Niğde

Alınan bilgiye göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaktaki, özel bir firmaya ait alçı şantiyesinde çalışan işçi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

İşçinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

İşçi, amfibik arazi aracıyla kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

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