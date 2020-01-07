Tipi nedeniyle şantiyede mahsur kalan işçi kurtarıldı
Niğde'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalıştığı şantiyede mahsur kalan işçi AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Niğde
Alınan bilgiye göre, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaktaki, özel bir firmaya ait alçı şantiyesinde çalışan işçi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
İşçinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
İşçi, amfibik arazi aracıyla kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.