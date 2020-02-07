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Tipi nedeniyle kapanan Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı

Giresun'da tipi nedeniyle kapanan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı.

Gültekin Yetgin   | 07.02.2020
Tipi nedeniyle kapanan Eğribel Geçidi ulaşıma açıldı

Giresun

Giresun'un iç kesimlerindeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı Eğribel Geçidi'nde tipinin etkisini azaltmasıyla Karayolları ekipleri çalışmalara başladı. 

Çalışma sonucu ulaşıma açılan geçitte kar yağışı ise devam ediyor.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Eğribel Geçidi tipi nedeniyle dün ulaşıma kapanmıştı.


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