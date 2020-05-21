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TİKA'dan Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Stipe Majic,Lejla Biogradlija   | 21.05.2020
TİKA'dan Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Fotoğraf: Stipe Majic/AA

Zagreb

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ve ramazan dolayısıyla dağıtılan yardımların son kısmı, başkent Zagreb'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç, yaptığı açıklamada, yardım paketlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının hediyesi olduğunu ifade etti.

Gıda yardımı yapılan Zagreb'deki bir aş evinin sorumlusu Vladimir Vidovic ise yardımlar için Türkiye'ye teşekkür ederek, aş evinde din, dil ve ırk ayrımı yapmadan herkese hizmet verdiklerini söyledi.

Aşevinden yemek alan Marijan Trbusic da işinden ayrılmak zorunda kaldığı için zor bir hayat yaşadığını belirterek, yardımları için TİKA'ya teşekkür etti.

Yardım paketi verilen Hırvatistan İslam Birliği bünyesindeki "Zirat" Yardım Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Arslani ise bu yardımın kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, paketleri ihtiyaç sahibi aileler ve göçmenlere dağıtacaklarını söyledi.

TİKA tarafından hazırlanan 1100 gıda yardım paketi, Hırvatistan'ın altı ayrı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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