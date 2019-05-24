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Türkiye

TİKA'dan Gambiyalı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından Batı Afrika ülkesi Gambiya'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yapıldı.

Adam Abu Bashal   | 24.05.2019
TİKA'dan Gambiyalı ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Abuja

TİKA, Gambiya Yüksek İslam Konseyi'nin aracılığıyla pirinç, şeker, hurma ve yağdan oluşan 8 ton gıda paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, yardımların Türkiye ile Gambiya arasındaki uzun süreli ilişkilerin varlığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Gambiya Yüksek İslam Konsey Başkan Yardımcısı İmam Sherif Malick Badjan da Türkiye'nin yardımlarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yardımların Gambiyalı ihtiyaç sahipleri için çok faydalı olacağını ifade etti.

TİKA dün başkent Banjul'daki Müslümanların yanı sıra hapishanelere ve hastanelere pirinç, şeker, hurma, çay, makarna ve yağdan oluşan 200 gıda paketi dağıtmıştı.

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