Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.94
BIST 100
94,498.54
Altın
1,278.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TİKA'dan Afrika ülkelerindeki belediyelere eğitim

TİKA, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Afrikalı belediye personeline eğitim verdi.

Ahmet Furkan Mercan,İbrahim Doğruyol   | 26.04.2019
TİKA'dan Afrika ülkelerindeki belediyelere eğitim

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Batı Afrika ülkeleri Gana'nın Akra Belediyesi ile Liberya'nın Paynesville Belediyesi çalışanlarına Türkiye'de eğitim verildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitimler Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının da katkılarıyla 10-19 Nisan'da gerçekleştirildi.

Eğitim programları sahada gösterilen uygulamalar ile teknik gezileri kapsarken, İstanbul'daki eğitimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya'daki eğitimi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Mersin'deki eğitimi Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden ilgili uzmanlar verdi.

Ganalı ve Liberyalı katılımcılar, süs bitkileri yetiştiriciliği, mevsimlik çiçekçilik, çim alan tesisleri ve bakımı, karşılaşılan hastalıklar, zararlılar gibi pek çok konuda uygulamalı eğitim aldı.

Bu kapsamda özel çiçekçilik firmaları, Mersin Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeleri, süs bitkileri seraları da uzmanlar eşliğinde ziyaret edilerek katılımcılar teorik bilgilerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Kapsamlı eğitimin sonunda 10 katılımcıya başarı sertifikası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni dünya düzensizliği: Yeni Soğuk Savaş başlarken
Körfez'in müdahalesi Kuzey Afrika'yı istikrarsızlığa sürüklüyor
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?

Benzer haberler

Afrika'ya ilaç dağıtımında 'drone' dönemi

Afrika'ya ilaç dağıtımında 'drone' dönemi

TİKA Afganistan'daki bir caminin sergi salonunu restore etti

TİKA'nın Arakan'da yaptırdığı sağlık kliniği hizmete başladı

Enerji Muhabirliği Eğitimi mezunları sertifikalarını aldı

Enerji Muhabirliği Eğitimi mezunları sertifikalarını aldı
Liberya'da yılanlar Devlet Başkanı Weah'i ofisinden etti

Liberya'da yılanlar Devlet Başkanı Weah'i ofisinden etti
TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı

TİKA Başkanı Çam, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak atandı