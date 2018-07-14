TİKA'dan 9 dilde "Gazi Meclis'te O Gece" kitabı

ANKARA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 9 dilde yayımlanan "Gazi Meclis'te O Gece" kitabı ile 15 Temmuz gecesi yaşananları dünyaya anlatacak.

TİKA, eski AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe kalkışması esnasında TBMM'de yaşananları tüm ayrıntısıyla Türkçe kaleme aldığı kitabını 8 dile tercüme ederek yayımladı.

Başkanlık, terör örgütü FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu bir kez daha dünyaya anlatabilmek için Ünüvar'ın "Gazi Meclis'te O Gece" kitabını İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca, Boşnakça, Rusça, İspanyolca ve Arnavutça dillerine tercüme etti.

TİKA, söz konusu kitabın, TBMM'ye ve Başkanlığın ofisinin bulunduğu ülkelere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve Türkiye'nin yurt dışındaki diplomatik misyonlarına dağıtılacağını bildirdi.

"Gazi Meclis'te O Gece" kitabı

Eski AK Parti Milletvekili Ünüvar'ın hazırladığı 692 sayfalık "Gazi Meclis'te O Gece" kitabında, milletvekilleriyle röportajlar, milletvekillerinin darbe girişimini nasıl, nerede, ne zaman öğrendikleri, meclise nasıl geldikleri ve mecliste o gece yaşananlar yer alıyor.

Ünüvar, kitap çalışmaları kapsamında 15 Temmuz ile ilgili 12 maddelik soru hazırladı ve bu soruları o gece TBMM'de bulunan 106 milletvekiline gönderdi. Ünüvar, isteyen milletvekilleriyle bizzat röportaj yaptı, bazı milletvekilleri ses kaydı gönderdi, bazıları da yazılı yanıt verdi. Ünüvar'ın röportaj yaptığı isimler arasında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bulunuyor.

Kitap, 15 Temmuz akşam saatlerinden 16 Temmuz sabahına kadar geçen süreyi içeren bir akış şeması içeriyor.

Muhabir: Zuhal Demirci