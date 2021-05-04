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TİKA, Ürdün'de ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımına başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de, "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında 900 gıda kolisinin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandığını duyurdu.

Laith Al-jnaidi,Muhammed Semiz   | 04.05.2021
TİKA, Ürdün'de ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımına başladı

Jordan

TİKA Ürdün Koordinatörü Abdurrahman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdün Haşimi Hayır Cemiyeti (JHCO) ile işbirliği içinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolilerinin dağıtımına dün başlandığını söyledi.

Soylu, toplamda 900 koliden oluşan 21 ton gıdanın dağıtılacağını ve dağıtım işleminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek yapıldığını ifade etti.

Kolilerde şeker, pirinç ve yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra Türk halkının samimi duygularını ifade eden sembolik bir hediyenin de yer aldığını kaydeden Soylu, söz konusu hediyenin Anadolu insanının mütevazilik ve misafirperverliğini temsil eden bir tahta kaşık olduğunu dile getirdi.

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