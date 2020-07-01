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Ticaret Bakanı Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ticaret Bakanı Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Merve Özlem Çakır   | 01.07.2020
Ticaret Bakanı Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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