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THY'nin kasım ayı uçuş planı belli oldu

THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ile Delhi ve Tayland'da Bangkok gibi noktalara uçacak.

İzzet Taşkıran   | 21.10.2020
THY'nin kasım ayı uçuş planı belli oldu

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY), kasım ayında dış hatta icra etmeyi planladığı bazı uçuş noktaları belli oldu.

THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdiği seferleri, haziran ayından itibaren kademeli başlatan THY, kasımdaki uçuş planını belirledi.

Bu kapsamda, söz konusu ayda bazı noktalara uçuşlarını artıracak THY, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, Rusya'da Soçi, Cezayir, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Tayland'da Bangkok, Kolombiya'da Bogota, Suudi Arabistan'da Dammam, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi'ye sefer başlatmayı planlıyor.

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