Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.54
Dolar
5.85
BIST 100
90,119.50
Altın
1,298.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

THY'nin bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde, yüzde 85,2 doluluk oranıyla 80 bin 277 yolcu taşınması bekleniyor.

İzzet Taşkıran   | 31.05.2019
THY'nin bayram yoğunluğu sürüyor

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY), bugün İstanbul Havalimanından kalkacak uçakları, 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacak.

Yarın, İstanbul'dan dünyanın 124 ülkesine uçacak THY uçaklarının doluluk oranları yüzde 85,4'e vardı. Bu kapsamda 495 gidiş seferi planlarken uçuşların ek seferlerle daha da artması bekleniyor.

THY'nin bugün ise İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcuyu taşıması öngörülüyor.

Bugün ve yarın, genel doluluk oranının yüzde 80, günlük yolcu sayısının ise 200 binin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Ramazan Bayramı öncesi trafik tedbirleri artırıldı

Bakan Soylu'dan sürücülere 'bayram tatili' uyarısı

Bayramda Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak

Otobüs yolcularına 'emniyet kemeri' uyarısı

Otobüs yolcularına 'emniyet kemeri' uyarısı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bayramlaşma töreni 6 Haziran'da
'İstanbul'un arka bahçesi' bayramda turistlerin gözdesi

'İstanbul'un arka bahçesi' bayramda turistlerin gözdesi