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THY'den 'Rüya' uçağı için isim anketi

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için anket düzenledi. Anket seçenekleri arasında "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" şıkları yer aldı.

İzzet Taşkıran   | 25.06.2019
THY'den 'Rüya' uçağı için isim anketi

İstanbul

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.

Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, 26 Haziran Çarşamba günü İstanbul Havalimanı’na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.

Ankette uçak ismi seçenekleri, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" olarak belirlendi.

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