THY'den 'Rüya' uçağı için isim anketi
THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için anket düzenledi. Anket seçenekleri arasında "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" şıkları yer aldı.
İstanbul
Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.
Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, 26 Haziran Çarşamba günü İstanbul Havalimanı’na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.
✈☁— Türk Hava Yolları (@TK_TR) 25 Haziran 2019
Yeni uçağımızın adı ne olsun?
Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner’ın ismine birlikte karar verelim.
Ankette uçak ismi seçenekleri, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma" olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.