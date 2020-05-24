THY'den Ramazan Bayramı'na özel video
THY Basın Müşaviri Üstün, hava yolu şirketinin Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.
İstanbul
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.
Filomuzdaki 300’den fazla uçağımız ilk kez bayram izninde. Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar “Nerede o eski bayramlar” dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) May 23, 2020
Hayırlı Bayramlar pic.twitter.com/sk9gbZ2XAb
Yahya Üstün, "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadelerini kullanarak, hazırlanan videoyu paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.