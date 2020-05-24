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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesinden sınır hattında bayramlaşma
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Türkiye

THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

THY Basın Müşaviri Üstün, hava yolu şirketinin Ramazan Bayramı'na özel hazırladığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.

İzzet Taşkıran   | 24.05.2020
THY'den Ramazan Bayramı'na özel video

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle filodaki 300'den fazla uçağın ilk kez bayram izninde bulunduğunu belirtti.

Yahya Üstün, "Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar, 'Nerede o eski bayramlar' dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar." ifadelerini kullanarak, hazırlanan videoyu paylaştı.

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