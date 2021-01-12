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Türkiye

THY yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak

THY'nin yurt dışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13-15 Ocak'ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan-31 Aralık'ta yüzde 40 indirimli uçacak.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 12.01.2021
THY yurt dışı seferlerinde yüzde 40 indirimle uçuracak

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı noktalarına yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yollarının uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek.

THY'nin yurt dışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13-15 Ocak'ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan-31 Aralık'ta yüzde 40 indirimli uçacak.

Yolcular, kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacak. İptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli hale gelecek.

KKTC Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi’an) varışlı/çıkışlı noktaların kapsamda yer almadığı kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

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