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THY Vancouver seferlerini 9 Haziran'da başlatacak

Türk Hava Yolları, Kanada’da uçtuğu Montreal ve Toronto’dan sonra şimdi de Vancouver seferlerini başlatacak.

İzzet Taşkıran   | 18.02.2020
THY Vancouver seferlerini 9 Haziran'da başlatacak

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, milli havayolu şirketinin Kanada’da uçuş sağlayacağı 3. nokta Vancouver’a seferler, 9 Haziran'dan itibaren haftada 3 frekans karşılıklı icra edilecek. 

THY'nin, 2009 yılında başlanan Toronto ile 2014'de başlatılan Montreal seferlerinden sonra Kanada’da uçuş sağlanacak 3. destinasyon Vancouver’a seferler, "B787-900" Dreamliner tipi uçakla icra edilerek, 30 "business" ve 270 "ekonomi" koltuk kapasitesiyle düzenlenecek.

Kuzey Amerika’daki 15. THY uçuş noktası olacak Vancouver’a İstanbul’dan tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 645 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Halihazırda haftada 6 kez Toronto’ya, 3 kez de Montreal’e olmak üzere Kanada’ya toplam 9 sefer düzenleyen THY, Vancouver uçuşlarıyla bu ülkede haftada 12 sefer sağlamış olacak.

Vancouver seferlerine ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın kapsamı en geniş uluslararası uçuş ağını işleten havayolu şirketi olarak etkinlik alanlarını istikrarla artırmanın, uzun yıllardır sahip oldukları lider pozisyonu korunmasında çok önemli olduğunu belirtti.

Aycı, önem atfettikleri pazarlardan biri olan Amerika kıtasında da bu yönde performans sergiliyor olmalarının memnuniyet verici olduğunu kaydederek, şunları ifade etti:

"Kuzey Amerika'nın en kuzeyindeki ülke Kanada’ya, Toronto ve Montreal uçuşlarımızla halihazırda haftada 9 sefer düzenliyoruz. Haziran ayı itibariyle icra edeceğimiz Vancouver uçuşlarıyla birlikte bu sayı 12’ye çıkacak. Ayrıcalıklı konfor konseptiyle dünyanın neredeyse her köşesini yolcuları için ulaşılabilir kılan Türk Hava Yolları olarak en belirgin motivasyonumuz, birbirinden bağımsız sayısız keşfin aracı olmak. Farklı hizmet anlayışımızla bu olanağı, uçuş sağladığımız 300'ü aşkın noktada olduğu gibi Kanada’nın en önemli metropollerinden birine, Vancouver’a da taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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